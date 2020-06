HSV: Boldt hält Hecking die Tür offen

Jonas Boldt zeigt sich einer längeren Amtszeit von Dieter Hecking gegenüber aufgeschlossen. „Wir können uns einen weiteren gemeinsamen Weg vorstellen“, stellte der Sportvorstand des Hamburger SV im Gespräch mit Pressevertretern klar. Man werde „aber erst nach dem letzten Spiel ins Detail gehen, um zu sehen, welche Möglichkeiten wir haben.“

Am vergangenen Spieltag ließ sich der HSV in letzter Minute den Relegationsplatz vom 1. FC Heidenheim (1:2) entreißen und droht, das Ziel Aufstieg erneut zu verpassen. Die Hanseaten müssen zur Rückeroberung von Platz drei am Sonntag (15:30 Uhr) unbedingt gegen den SV Sandhausen gewinnen, während Heidenheim gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld nicht mehr als ein Unentschieden holen darf. Klappt dies nicht, könnten Heckings Tage an der Elbe gezählt sein.