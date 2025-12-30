BVB: Spannende Bundesliga-Option für Kabar

Almugera Kabar (19) könnte der Bundesliga erhalten bleiben und noch dazu im kommenden Jahr deutlich mehr Erstliga-Luft schnuppern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigt sich der Hamburger SV konkret mit einer dauerhaften Verpflichtung des Youngsters. Erste Gespräche zwischen den Beteiligten wurden bereits geführt, das Interesse der Norddeutschen ist hinterlegt.

Der HSV will den Januar nutzen, um vor allem die lahmende Offensive zu verstärken. Entsprechend genießt die Suche nach einem neuen Mittelstürmer Priorität. Gefahndet wird aber auch nach einem neuen Linksverteidiger. Der in Dortmund aussortierte Kabar passt da perfekt ins Anforderungsprofil.

Der deutsche U17-Welt- und Europameister galt in Dortmund lange Zeit als das Versprechen für die Zukunft. Spätestens in dieser Spielzeit hat das Eigengewächs aber komplett den Anschluss an die Profis verloren. Lediglich zweimal schaffte er es in den Bundesliga-Kader, zum Einsatz kam er dabei nicht. Der Vertrag läuft 2028 aus, als weitere Interessenten werden der FC Brentford und der FC Chelsea genannt.