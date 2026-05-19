Mainz macht Martel-Transfer fix

Der 1. FSV Mainz 05 hat einen neuen Abräumer fürs zentrale Mittelfeld. Wie der Bundesligist offiziell bekannt gibt, wechselt Eric Martel (24) ablösefrei vom 1. FC Köln zu den Rheinhessen und unterschreibt dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2029.

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Damit sind die 05er frühzeitig auf einen möglichen Abgang von Kaishu Sano (25) vorbereitet. Trotz Anfragen aus mehreren europäischen Ligen entschied sich Martel für Mainz. Unter anderem war auch der VfL Wolfsburg interessiert.

Mainz-Sportdirektor Niko Bungert sagt: „Eric ist ein Spieler, der zum einen schon eine Menge Bundesligaerfahrung mitbringt und seine Qualität bereits über mehrere Jahre nachgewiesen hat, auf der anderen Seite aber noch immer entwicklungsfähig ist und einen großen Antrieb mitbringt, sich sportlich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Wir sind sehr froh, dass wir ihn davon überzeugen konnten, das in Zukunft in Mainz zu tun. Eric ist extrem lauf- und zweikampfstark und wird uns auch charakterlich sehr bereichern.“

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Martel war in den vergangenen Jahren unumstrittener Stammspieler beim 1. FC Köln und absolvierte insgesamt 134 Pflichtspiele für die Domstädter. Mit der deutschen U21-Nationalmannschaft wurde Martel 2025 zudem als Kapitän Vize-Europameister. In Mainz trifft der robuste Mittelfeldspieler nun unter anderem auf seine ehemaligen U21-Teamkollegen Paul Nebel (23) und Nelson Weiper (21).

Über seinen Wechsel sagt Martel: „Ich habe große Lust auf die neue Aufgabe hier in Mainz. Die Gespräche mit Urs Fischer und Niko Bungert haben mich davon überzeugt, dass das hier der nächste, richtige Schritt für mich ist. Ich freue mich sehr auf die neue Saison, auf die Mannschaft, die Stadt und die Fans, und kann es kaum erwarten Anfang Juli loszulegen.“