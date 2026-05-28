Plötzliche Bayer-Wende: Iraola-Deal vor dem Abschluss

Kasper Hjulmand wird Bayer Leverkusen im Sommer verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft seit Wochen auf Hochtouren. Filipe Luís, der ursprüngliche Wunschkandidat, übernimmt aller Voraussicht nach bei der AS Monaco. Es muss also eine Alternative her.

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Am heutigen Donnerstagmittag berichtete dann die ‚Bild‘ von fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Management von Oliver Glasner. Am morgigen Freitag soll es dem Bericht zufolge konkret werden. Ob es dazu kommt, ist jedoch fraglich.

Grund dafür: Der ‚kicker‘ berichtet nun, dass sich Bayer in „konkreten finalen Verhandlungen“ mit Iraola befindet. Im Werben um den spanischen Übungsleiter habe sich der Bundesligist „damit offensichtlich gegen die Konkurrenten AC Mailand und Crystal Palace durchgesetzt“. Ob das letzte Wort schon gesprochen ist?