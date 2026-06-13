Wundertüte unter Ancelotti: Die WM-Elf von Brasilien

Als Fünftplatzierter der südamerikanischen Qualifikation gehört Brasilien ausnahmsweise nicht zum engeren Favoritenkreis auf den WM-Titel. Direkt am ersten Gruppenspieltag gegen Afrika-Cup-Sieger Marokko wird sich herausstellen, wie gut Carlo Ancelotti die Seleção auf das Turnier vorbereitet hat.

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Die Langzeitverletzten Éder Militão, Rodrygo (beide Real Madrid) und Estêvão (FC Chelsea) brauchte Ancelotti bei seinen Planungen nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus verzichtete der Erfolgstrainer auf Chelsea-Stürmer João Pedro, nominierte stattdessen Rekordtorjäger Neymar (FC Santos), der bislang allerdings eher mit Schlagzeilen fernab des Platzes für Aufsehen sorgte.

Ancelotti vertraut auf ein kompaktes Zentrum, bestehend aus den im Champions League-Finale auflaufenden Innenverteidigern Marquinhos (PSG) und Gabriel (FC Arsenal) sowie Casemiro (Manchester United) als Abräumer davor. Bruno Guimarães (Newcastle United) übernimmt den spielerischen Part auf der Sechs. Insbesondere nach dem Last-Minute-Ausfall von Wesley (AS Rom) lassen sich die Außenverteidiger-Positionen als größte Schwachstelle ausmachen.

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Mit voller Offensiv-Power soll der Makel ausgeglichen werden. Gerne setzt Ancelotti auf ein flexibles 4-2-4-System, in dem selbst die defensiven Mittelfeldspieler den Weg in die Box finden. Angeführt wird die Angriffsreihe von Vinicius Junior (Real Madrid) und Raphinha (FC Barcelona), die Shootingstars um Rayan (AFC Bournemouth) oder Endrick (aktuell von Real an Lyon verliehen) versprühen ergänzend große Spielfreude und sind ebenso jederzeit für einen Glanzmoment zu gebrauchen.

Ein großes Manko bleibt, die Truppe konnte sich bislang so gut wie gar nicht einspielen. In den zurückliegenden Testspielen hat Ancelotti viel ausprobiert – sowohl taktisch als auch personell. Abschreiben sollte man den fünfmaligen WM-Sieger deshalb aber definitiv nicht.

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