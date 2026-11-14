„Malick macht einen herausragenden Job. Natürlich ist er ein fantastischer Fußballer, aber er hat auch großen Einfluss auf die Mannschaft. Er gehört zu unserem Mannschaftsrat und ist unser dritter Kapitän“, schwärmte Matthias Jaissle vor einem Monat im ‚kicker‘ von Malick Thiaw.

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Dass der Trainer von Newcastle United seinen Innenverteidiger kurz darauf für drei Spiele in Folge auf die Ersatzbank verweisen würde, dürfte auch Thiaw selbst überrascht haben. Jürgen Klopp hielt ihm trotzdem die Treue und berief Thiaw erneut ins DFB-Team.

Beim gestrigen 3:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in Serbien spielte der 1,94-Meter-Hüne dann überraschend von Anfang an. Thiaw erhielt wegen seiner „Kopfballstärke“ den Vorzug gegenüber Nico Schlotterbeck (26). „Eine knappe Entscheidung“, so der Bundestrainer, die Thiaw zum ganz großen Gewinner unter Klopp macht.

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Das Vertrauen rechtfertigte der 25-Jährige mit einer blitzsauberen Leistung, die FT mit der Note 1,5 belohnte. Thiaw dürfte gute Chancen haben, auch im Nations League-Gruppenfinale gegen die Niederlande am Montag (20:45 Uhr) in der deutschen Startelf zu stehen.

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80 Millionen für Thiaw?

Und im Verein? Da durfte Thiaw kurz nach seiner Nominierung für Deutschland auch wieder von Beginn an ran. Sein Vertrag in Newcastle läuft noch bis 2029. Manchester United und der FC Liverpool sollen Thiaw spätestens für den kommenden Sommer auf dem Zettel haben. 80 Millionen Euro Ablöse wurden auf der Insel bereits als mögliche Ablösesumme gehandelt. Das wäre deutscher Rekord für einen Verteidiger.