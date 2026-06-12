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Barça: Planänderung bei Torres

von Lukas Weinstock - Quelle: Mundo Deportivo
Ferran Torres schaut nach links @Maxppp

Der FC Barcelona visiert eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Ferran Torres an. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge möchte Barça die Gespräche über eine Vertragsverlängerung nicht wie ursprünglich geplant im September, sondern schon in Kürze aufnehmen. Das aktuelle Arbeitspapier des Stürmers läuft im kommenden Sommer aus.

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Die Planänderung hängt vor allem mit dem Abgang von Robert Lewandowski (37) und dem komplizierten Poker um Julián Alvarez (26) zusammen. Beim argentinischen Stürmer zeigt sich Atlético Madrid nicht verhandlungsbereit, Real Madrid scheiterte erst in dieser Woche mit einem Angebot von 150 Millionen Euro.

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