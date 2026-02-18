Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Schalke: Dreister Versuch bei Sylla

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
1 min.
Moussa Sylla im Trikot des FC Schalke 04 @Maxppp

Zum gescheiterten Wechsel von Moussa Sylla zum New York City FC sickern mehr Details durch. Laut der ‚Sport Bild‘ wollte der US-Klub den Stürmer nicht bis Ende 2026 ausleihen, sondern danach ein weiteres Jahr dranhängen. Erst im Dezember 2027 habe New York dann entscheiden wollen, ob man den 26-Jährigen per Kaufoption festverpflichtet. Nicht einmal eine Kaufpflicht wollte man Königsblau am Ende zugestehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Knappen wollten Sylla eigentlich fest zum Big Apple transferieren. Beide Klubs hatten bereits eine Einigung über einen Wechsel in Höhe von sechs Millionen Euro plus Boni erzielt. Der Medizincheck verlief dann aus New Yorker Sicht nicht zufriedenstellend, weshalb man Sylla plötzlich nur noch leihen wollte. Schalkes Sportvorstand Frank Baumann zeigte sich erzürnt und winkte ab. Inzwischen ist Sylla wieder Teil der Schalke-Mannschaft, findet sich dort aber hauptsächlich auf der Bank wieder.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Major League Soccer
Schalke 04
New York
Moussa Sylla

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Major League Soccer Major League Soccer
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
New York Logo New York
Moussa Sylla Moussa Sylla
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert