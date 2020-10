Neuer Job für Setién?

Der im August beim FC Barcelona entlassene Trainer Quique Setién könnte vor einem Engagement in der brasilianischen Série A stehen. Wie das Sportnachrichtenportal ‚Globo Esporte‘ berichtet, ist Palmeiras São Paolo an den Diensten des 62-jährigen Spaniers interessiert. Setién ist dabei allerdings nur einer von mehreren Kandidaten. Auch den ehemaligen argentinischen Nationalspieler Gabriel Heinze hat der elfmalige brasilianische Meister dem Bericht zufolge auf der Liste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell rangiert Palmeiras nach 16 Spielen in der Liga nur auf Platz acht – zu wenig für den ambitionierten Klub, der seit 2016 jede Saison in den Top drei beendete. Für Setién wäre es die erste Station nach seiner Entlassung beim FC Barcelona im Anschluss an die 2:8-Blamage im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München.