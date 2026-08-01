UEFA entzieht das Vertrauen | „Die Welt sagt InfantiGO“

UEFA hat das Vertrauen verloren

Es war ein seltener Moment der Einsicht, der Gianni Infantino dazu bewogen hat, zurückzurudern und seinen Investoren-Alleingang offiziell zu beenden. Die harschen Reaktionen von Seiten der UEFA, CONCACAF und AFC hatte der FIFA-Präsident nicht vorhergesehen. Der eigenmächtige und unabgesprochene Vorstoß könnte aber tiefgreifende Folgen für den bislang so übermächtigen Schweizer haben. Allein mit dem Rückzug der Pläne will es zumindest die UEFA und Präsident Aleksander Ceferin nicht auf sich beruhen lassen.

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In einem öffentlichen Statement entzieht der europäische Fußballverband Infantino offiziell das Vertrauen. Demnach hat die „derzeitige FIFA-Führung nicht nur das Vertrauen der UEFA verloren, sondern auch das vieler anderer Mitglieder der Fußballfamilie“. Infantino hatte 2016 zu Beginn seiner Amtszeit Transparenz versprochen, „der fragwürdige, hinter verschlossenen Türen ausgehandelte und aufgezwungene Deal war aber alles andere als transparent“. Die englische FA stellt sich dabei voll und ganz hinter die UEFA und fordert in einem Pressestatement: „Es ist an der Zeit, die Führung und die Führungsstrukturen der FIFA einer umfassenden und gründlichen Überprüfung zu unterziehen.“

Rufe nach Rücktritt

Entsprechend fällt auch das weltweite Medienecho aus. Der Kölner ‚Express‘ sieht einen „Aufstand gegen den WM-Verkauf. Die Welt sagt InfantiGO“. Die französische ‚L‘Équipe‘ bewertet die Lage ähnlich und sieht „die Führung des Weltfußballs destabilisiert“. Seit seiner Wahl 2016 war „Infantinos Position noch nie so stark erschüttert worden“.

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Der Schweizer ‚Blick‘ wird Zeuge einer echten Singularität: „Infantino kuscht nach Aufstand. FIFA-Boss Gianni Infantino macht einen seltenen Rückzieher.“ Und die Londoner ‚Daily Mail‘ sieht den Weltverbandspräsidenten durch die „peinliche Kehrtwende“ persönlich stark beschädigt: „Gianni Infantino hat eine demütigende Niederlage erlitten.“