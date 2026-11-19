Der bei Borussia Dortmund ausgebildete Offensivspieler Justin Hoy (18) wird wohl im kommenden Sommer eine neue Herausforderung antreten. Wie ‚Sky‘ berichtet, bekunden Klubs aus der Bundesliga und der zweiten Liga Interesse an dem polnischen U19-Nationalspieler.

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Hoys Vertrag bei den Schwarz-Gelben endet im Anschluss an die laufende Saison. Momentan ist eine Verlängerung nicht in Sicht. Neun direkte Torbeteiligungen sammelt Hoy in den U19-Wettbewerben der laufenden Saison.