FC Bayern: Freie Bahn für Martínez

Javi Martínez darf den FC Bayern in diesem Transfersommer verlassen. Dies unterstreicht Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit ‚Welt am Sonntag‘-Redakteur Tobias Altschäffl: „Sein Vertrag gilt noch ein Jahr, und wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an Martínez zeigen unter anderem dessen ehemaliger Verein Athletic Bilbao sowie Stade Rennes. In spanischen Medien kursierten zuletzt zudem Spekulationen um Real Sociedad. Laut dem ‚kicker‘ fordern die Bayern rund zehn Millionen Euro Ablöse für den 31-jährigen Defensivallrounder.