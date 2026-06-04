Köln verkündet Chávez-Abschied

Wie erwartet lässt der 1. FC Köln Leihspieler Felipe Chávez wieder ziehen. Die Domstädter bestätigten offiziell, dass die Kaufoption nicht gezogen wird. Entsprechend geht es für den 19-jährigen Mittelfeldspieler zunächst zurück zum FC Bayern.

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ℹ️ Mittelfeldspieler Felipe Chavez verlässt den 1. FC Köln wieder. Nach einer halbjährigen Leihe wird der FC die Kaufoption für den 19-Jährigen nicht ziehen.

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Danke für deinen Einsatz, Felipe! 🫶 pic.twitter.com/OxZZcgrNba — 1. FC Köln (@fckoeln) June 4, 2026

Die Kölner hatten Chávez im Winter leihweise an Bord geholt. Sieben Einsätze später endet die Liaison schon wieder. In München verfügt der peruanische Nationalspieler (ein Länderspiel) noch über ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier.