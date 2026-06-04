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Offiziell Bundesliga

Köln verkündet Chávez-Abschied

von Julian Jasch - Quelle: fc.de
1 min.
Felipe Chávez im Köln-Training @Maxppp

Wie erwartet lässt der 1. FC Köln Leihspieler Felipe Chávez wieder ziehen. Die Domstädter bestätigten offiziell, dass die Kaufoption nicht gezogen wird. Entsprechend geht es für den 19-jährigen Mittelfeldspieler zunächst zurück zum FC Bayern.

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Die Kölner hatten Chávez im Winter leihweise an Bord geholt. Sieben Einsätze später endet die Liaison schon wieder. In München verfügt der peruanische Nationalspieler (ein Länderspiel) noch über ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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