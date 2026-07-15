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Weltmeisterschaft

Tuchel sorgt für Startelf-Hammer

von Lukas Hörster
1 min.
Thomas Tuchel bespricht sich @Maxppp

Thomas Tuchel sorgt vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien (21 Uhr) für eine faustdicke Überraschung. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird auf dem rechten Flügel keiner der beiden Spezialisten Bukayo Saka oder Noni Madueke (beide FC Arsenal) beginnen – stattdessen erhalte Morgan Rogers das entsprechende Mandat.

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Der 23-Jährige ist eigentlich eher im Zentrum zu Hause, kann auf der Acht oder Zehn agieren. Seinen Stammplatz in Tuchels Team verlor er erst kurz vor Turnierstart. Im Viertelfinale gegen Norwegen (2:1 n.V.) zeigte er einen starken Jokereinsatz, nun darf der Mann von Aston Villa starten. Völlig ungewohnt ist die rechte Seite für Rogers aber auch nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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