Klopp-Deal verzögert sich

Die offizielle Vorstellung von Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer lässt noch etwas auf sich warten. Laut ‚Sky‘ rechnet man beim DFB nicht damit, dass es noch in dieser Woche zur Unterschrift und der Vollzugsmeldung kommt. Mit der endgültigen Finalisierung werde in der kommenden Woche in Frankfurt nach dem Ende der WM, allerspätestens Ende Juli geplant.

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Der DFB und Klopp sind sich längst einig. Zur Übereinkunft mit Red Bull, wo der 59-Jährige bis 2029 als Global Head of Soccer unter Vertrag steht, kam es noch nicht. Am gestrigen Dienstag hatten sich die DFB-Spitze und RB-Boss Oliver Mintzlaff getroffen. Letzte Details zwischen allen Beteiligten müssen nun geklärt werden.