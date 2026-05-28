140 Millionen: Chelsea-Star plant Flucht

Der FC Chelsea blickt auf eine Saison zum Vergessen zurück. Nach zwei Trainerwechseln im Verlauf der Spielzeit reichte es am Schluss nicht mal für die Qualifikation für die UEFA Conference League. Da dürfte es kaum jemanden wundern, dass die erfolgsverwöhnten Stars der Londoner alles andere als glücklich sind.

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Mit Enzo Fernández (25) versucht der erste Topspieler, proaktiv den Klub im Sommer zu verlassen, berichtet die ‚BBC‘. Den Vereinsbossen ist das offenbar bewusst, allerdings fordern sie umgerechnet 140 Millionen Euro für einen Verkauf des argentinischen Nationalspielers, der noch bis 2032 unter Vertrag steht.

Die lange Vertragslaufzeit spielt Chelsea in die Karten und macht es für Fernández unglaublich schwierig, einen Transfer anzustreben. Dem Bericht zufolge plant der Tabellenzehnte auch für die kommende Saison mit dem torgefährlichen Achter. Sollte aber tatsächlich ein Interessent mit einem konkreten Vorstoß in der genannten Ablöseregion vorstellig werden, würde Chelsea einen Verkauf in Betracht ziehen.

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Topklubs lauern

Fernández steht durchaus auf den Zetteln einiger Spitzenvereine. Die ‚BBC‘ nennt zum einen Manchester City, die aktuell aber Elliot Anderson (23/Nottingham Forest) als vorrangiges Ziel auserkoren haben. Der junge Engländer wirkt mit einer potenziellen Ablöse von 115 Millionen Euro gegenüber den 140 Millionen bei Fernández fast schon wie ein Schnäppchen.

Zum anderen könnte es Fernández auch in die Stadt der Liebe ziehen. Paris St. Germain wurde mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht, Medienberichten aus Frankreich zufolge soll das Interesse am 40-fachen Nationalspieler aber noch nicht besonders konkret sein. Hilfreich könnte jedoch sein, dass sein Berater Javier Pastore ist. Der ehemalige Profi spielte selbst einige Saisons für PSG.

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Ohnehin ist Pastore als Agent von Fernández mindestens so umtriebig, wie er als Spieler auf dem Feld zu seiner aktiven Zeit war. Am liebsten würde er seinen Klienten bei Real Madrid platzieren, heißt es. Sehr wohlwollende Aussagen von Fernández zu den Königlichen und einem möglichen Wechsel zu den Blancos handelten ihm sogar schon eine Suspendierung bei Chelsea ein.