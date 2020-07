VfB verleiht Nartey erneut

Der VfB Stuttgart hat einen neuen Leihklub für Nikolas Nartey gefunden. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird in der kommenden Saison für den SV Sandhausen in der zweiten Liga auflaufen. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Bereits in der vergangenen Saison war Nartey auf Leihbasis für Hansa Rostock aktiv.

„Wir haben bei Nikolas Verpflichtung im vergangenen Sommer betont, dass unser gemeinsam besprochener Ausbildungsweg die Möglichkeit vorsieht, Nikolas an andere Clubs auszuleihen. Nach der Station bei Hansa Rostock in der 3. Liga folgt nun der nächste Schritt in die 2. Bundesliga“, erklärt VfB-Sportchef Sven Mislintat.