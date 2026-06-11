Teure Klausel: Real holt Mourinho zurück

Seinen Stempel konnte Álvaro Arbeloa seit seinem Amtsantritt Mitte Januar nie wirklich aufdrücken. Der 43-Jährige hatte Real Madrid von Xabi Alonso übernommen, konnte die Königlichen sportlich aber nicht in die Spur bringen. Diverse Undiszipliniertheiten der Spieler ließen außerdem schnell Mutmaßungen bezüglich fehlender Autorität zu.

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Deshalb reagiert Real schon nach einem halben Jahr und korrigiert den eingeschlagenen Weg. Wie die Blancos offiziell verkünden, wird mit José Mourinho ein alter Bekannter den Weltklub übernehmen. Der Portugiese war zwischen 2010 und 2013 Trainer beim Weißen Ballett, holte 2011 den Pokal und gewann 2012 die Meisterschaft. Mourinho unterschreibt bis 2029, zudem soll sein Vertrag die Option für ein weiteres Jahr haben, wenn er die spanische Meisterschaft gewinnt.

Comunicado Oficial: José Mourinho — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

Mourinho wird nicht günstig

Eigentlich stand Mourinho noch bis 2027 bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro macht den vorzeitigen Wechsel aber möglich. Spannend wird sein, wie Mourinho mit den gravierenden Diskrepanzen innerhalb des Teams umgeht.

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2022 gewann The Special One mit der AS Rom die Conference League – es war sein einziger Titel in den vergangenen acht Jahren. In der spanischen Hauptstadt will er gemeinsam mit den Königlichen den Glanz vergangener Tage aufleben lassen.