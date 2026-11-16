Vincent Kompany hat am heutigen Montag erstmals nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wieder das Training des FC Bayern geleitet. Der Cheftrainer des Rekordmeisters versprühte dabei „jede Menge gute Laune“, wie die ‚Bild‘ berichtet.

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Am 23. Oktober war Kompany kollabiert, als er bei einer Einheit des U23-Teams zusehen wollte. Anschließend folgte ein längerer Klinikaufenthalt. Einen Monat später steht der Belgier dicht vor dem Comeback an der Seitenlinie.