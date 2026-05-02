Neue Interessenten: Bayers Plan mit Alajbegovic

Bereits Ende März hat Bayer Leverkusen die Rückkaufklausel für Kerim Alajbegovic gezogen. Im vergangenen Sommer war der heute 18-Jährige für zwei Millionen von der Werkself zu RB Salzburg gewechselt und hat sich in der Mozartstadt prächtig entwickelt. Für festgeschriebene acht Millionen Euro kehrt der Bosnier im Sommer nach Leverkusen zurück.

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Doch die Topleistungen für Salzburg und im Trikot der bosnischen Nationalelf sind auch anderen europäischen Großklubs nicht verborgen geblieben. Seit Wochen werden immer weitere Verehrer bekannt, diese kommen vor allem aus der Serie A. Neben den beiden Hauptstadtklubs AS Rom und Lazio Rom sind laut ‚Bild‘ auch Inter Mailand und die SSC Neapel ins Rennen um den Youngster eingestiegen.

Vertrauen der Klubbosse ist da

Und das obwohl Alajbegovic mit seiner späten Vorlage auf Edin Dzeko (40) und einem verwandelten Elfmeter eine große Rolle bei Italiens WM-Playoff-Ausscheiden gegen Bosnien (2:5 n.E.) gespielt hat. Kolportierte Summen von 25 bis 30 Millionen Euro stehen dem Vernehmen nach im Raum. Doch laut der Boulevardzeitung „hat Leverkusen aber weder ein Angebot erhalten noch einen Preis festgelegt“.

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Ganz im Gegenteil: Die Pläne der Werkself gehen in eine völlig andere Richtung. Der Linksaußen soll weder fest noch leihweise abgegeben werden und nach der WM zu den Bayer-Profis stoßen und um Einsätze kämpfen. „Obwohl die Konkurrenz auf der Position im Kader groß sein wird, trauen die Bayer-Macher Alajbegovic den Durchbruch zu“, verrät die ‚Bild‘.

Alajbegovic hatte bereits bei seiner Vertragsunterschrift bis 2031 im März angekündigt: „Für mich ist es ein Sprung auf eine andere Ebene. Ich kenne den Verein, Bayer 04 Leverkusen hat die höchsten Ansprüche. Das ist ein Top 16-Klub in Europa, der immer in der Bundesligaspitze mitspielt. Hier sind schon viele junge Spieler ganz groß herausgekommen. Dieses Ziel habe auch ich.“