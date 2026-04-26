Dzeko, Ndiaye & Co.: Der Schalker Bundesliga-Transferplan

Innerhalb einer Saison hat Frank Baumann als neuer Sportvorstand den FC Schalke 04 komplett umgekrempelt und in die Erfolgsspur geführt. Noch ist der Aufstieg in die Bundesliga nicht unter Dach und Fach, doch die Knappen können sich berechtigte Hoffnungen machen, ab August endlich wieder Erstligafußball zu spielen. Die Vorbereitungen laufen bereits jetzt, bei einigen Personalien besteht Handlungsbedarf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei der wirksamsten Transfers unter Baumann stehen derzeit nur bis zum Sommer bei Königsblau unter Vertrag. Doch das soll sich ändern. Im Vorfeld des Spitzenspiels gegen den Tabellenzweiten SC Paderborn (3:2) stand der Sportchef bei ‚Sky‘ Rede und Antwort.

Wir sind mit Dzeko super happy

Seit der Ankunft des bosnischen Goalgetters herrscht auf Schalke Dzeko-Mania. Das soll – nach dem Wunsch der Anhänger – in der kommenden Spielzeit so bleiben. Mit neun Scorerpunkten aus seinen bisherigen acht Einsätzen hat Edin Dzeko nachgewiesen, dass er auch mit 40 Jahren noch ein Topspieler ist. Doch reicht es für den aktuell verletzten Mittelstürmer auch für eine weitere Saison und im Oberhaus?

Unter der Anzeige geht's weiter

„Edin ist ja jetzt nicht mehr der Allerjüngste, ist aber auch super happy hier. Wir sind super happy, dass er hier ist. Er hat jetzt erstmal ein großes Ziel mit Schalke und dann natürlich auch mit der bosnischen Nationalmannschaft, die WM möglichst erfolgreich zu spielen. Da ist überhaupt kein Zeitdruck. Wir sind immer wieder mal im Austausch und wenn es für beide Seiten passt, dann natürlich sehr, sehr gerne. Warum sollten wir da was ausschließen?", so Baumann.

Andere Lage bei Ndiaye

Ein weiterer wichtiger Erfolgsgarant der Rückrunde ist Moussa Ndiaye. Der 23-Jährige ist seit Januar vom RSC Anderlecht an die Knappen verliehen und macht ordentlich Dampf auf seiner linken Seite. In elf Partien bereitete der schnelle Linksverteidiger zwei Tore vor und kurbelte das Konterspiel der Schalker fleißig an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baumann zeigte sich begeistert: „Moussa macht es super. Es war für ihn nicht leicht. Er kam spät im Januar ohne große Trainingseinheiten, hat direkt funktioniert und macht das wirklich super und mit einer großen Leidenschaft. Wir sind super happy, Moussa ist hier super happy.“ Im Gegensatz zu Oldie Dzeko ist die Lage beim Senegalesen allerdings nicht so einfach.

Neuer Hauptsponsor vs. DFL-Auflagen

Der Schalke-Boss stellte klar: „Es ist eine Leihe ohne Kaufoption oder Kaufverpflichtung, deswegen würden da die Verhandlungen neu beginnen. Auch weil wir einen neuen Hauptsponsor haben, steigen natürlich die Einnahmen, wenn wir aufsteigen sollten, allerdings steigen auch die Ausgaben. Aber wir werden erst einmal versuchen, die Saison erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. Wir sind natürlich mit diversen Spielern in den Planungen und in Gesprächen. Moussa macht das bis jetzt einfach sehr, sehr gut und wir sind sehr froh, dass er hier ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund sieben Millionen Euro wird Schalke vom neuen Hauptsponsor BeumerGroup zukünftig pro Saison einstreichen. Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzsituation und einiger (potenzieller) DFL-Auflagen kann Schalke jedoch nur einen begrenzten Teil seiner Einnahmen in den Kader stecken. Sollte der Aufstieg gelingen, werden weitere Transfers fällig sein. Auf Baumann wartet so oder so noch eine Menge Arbeit.