Schalke möchte mit Idrizi verlängern

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 plant offenbar zukünftig mit Blendi Idrizi (23). Nach Informationen von ‚Sky‘ möchten die Königsblauen den im Sommer auslaufenden Vertrag des Mittelfeldspielers verlängern. Dem Bericht zufolge liegen dem Senkrechtstarter auch Anfragen von Zweitliga-Klubs vor – eine Verlängerung auf Schalke werde jedoch favorisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Idrizi war im Januar 2020 von Fortuna Köln nach Gelsenkirchen gewechselt. Für die Zweitvertretung kommt er in dieser Saison in der Regionalliga auf 31 Einsätze (sieben Tore, sechs Vorlagen). Am vergangenen Wochenende schoss er beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt (4:3) im zweiten Spiel sein erstes Bundesligator für die Profis. Kürzlich wurde der gebürtige Bonner erstmalig in die kosovarische Nationalmannschaft berufen.