FC Bayern: Süle fährt mit nach Stuttgart

Niklas Süle wird allem Anschein nach im Kader des FC Bayern für die heutige Bundesliga-Partie gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr) stehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der zuletzt mit Fitnessproblemen kämpfende Innenverteidiger zumindest auf der Bank Platz nehmen.

Ob Süle dann auch zu Spielzeit kommt, steht auf einem anderen Blatt. So oder so bietet der 25-Jährige Trainer Hansi Flick eine weitere Option in der Abwehrzentrale. Neben Süle stehen auch die zuletzt angeschlagenen französischen Verteidiger Lucas Hernández (24) und Benjamin Pavard (23) wieder zur Verfügung.