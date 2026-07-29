Die fünf größten Ladenhüter der Bundesliga

Sacha Boey (25/FC Bayern) und João Palhinha (29/FC Bayern)

Der FC Bayern hat gleich zwei teure Ladenhüter im Kader. Sacha Boey und João Palhinha kosteten gemeinsam 81 Millionen Euro Ablöse. Die Gehälter der Bayern-Profis schlagen zusätzlich ins Budget. Dass beiden nahegelegt wurde, den Verein zu verlassen, beschleunigt die Verkäufe momentan noch nicht. Insbesondere Palhinha spekuliert sogar öffentlich auf einen Verbleib. Das dürfte den Bayern-Bossen nicht besonders schmecken.

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Yan Couto (24/Borussia Dortmund)

An den Comer See verschlägt es Yan Couto wohl nicht. Zwar ist das Interesse von Como 1907 am Rechtsverteidiger nicht vollständig abgerissen, ein Wechsel zu den Italienern gilt derzeit aber als unwahrscheinlich. Obwohl es laut ‚Ruhr Nachrichten‘ auch andere Vereine gibt, die den Brasilianer auf dem Zettel haben, soll ein Transfer durchaus kompliziert sein.

Michy Batshuayi (32/Eintracht Frankfurt)

Einst war Michy Batshuayi ein gefeierter Torjäger bei Borussia Dortmund. Dann verschlug es ihn zu zahlreichen anderen Vereinen. An seine Erfolge aus der BVB-Zeit konnte er nicht nachhaltig anknüpfen. Auch bei Eintracht Frankfurt nicht. Der Vertrag des 32-jährigen Mittelstürmers läuft noch bis Ende der bevorstehenden Saison. Außer losen Gerüchten über Interesse aus der Türkei gab es in den vergangenen Wochen keine Anzeichen für einen Wechsel.

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Noah Atubolu (24/SC Freiburg)

Obwohl die Verantwortlichen beim SC Freiburg zuletzt versuchten, Spannung aus der Szenerie zu nehmen, deutet momentan vieles darauf hin, dass sich Noah Atubolu etwas verzockt hat. Mit Mio Backhaus hat der SC bereits eine neue Nummer eins verpflichtet. Atubolu, der gerne in die Premier League will, wartet noch auf einen Abnehmer. Bis 2027 gilt sein Vertrag im Breisgau.