BVB: Schlägt Moukokos Stunde?

Youssoufa Moukoko könnte am kommenden Spieltag erneut in der Startelf von Borussia Dortmund stehen. „Youssoufa macht es gut. Er hatte eine sehr gute Einwechslung, sehr viel Gefahr gebracht. Definitiv eine Option, über die wir nachdenken für Samstag“, stellte Edin Terzic auf der heutigen Pressenkonferenz in Aussicht.

Moukoko sammelte seit seinem Pflichtspieldebüt im November bei elf Pflichtspieleinsätzen zwei Tore. Zweimal durfte der 16-jährige Stürmer von Beginn an ran.