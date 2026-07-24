Italien legt sich auf neuen Trainer fest

Nach den medienwirksamen Absagen von Pep Guardiola und Carlo Ancelotti orientiert sich der italienische Fußballverband um. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ stellen sich die Verantwortlichen beim FIGC auf ein arbeitsintensives Wochenende ein, um die Verhandlungen mit Andrea Pirlo abzuschließen und den ehemaligen Mittelfeldregisseur als neuen Nationaltrainer zu gewinnen.

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Pirlo soll mit einem Vertrag ausgestattet werden, der ihn bis 2030 bindet. Als Salär stehen 1,5 Millionen Euro pro Jahr im Raum. Der Kontrakt soll es Pirlo jedoch ermöglichen, sein Gehalt mit Siegen und Turniererfolgen automatisch zu erhöhen.