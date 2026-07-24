Menü Suche
Kommentar 7
UEFA Nations League

Italien legt sich auf neuen Trainer fest

von Dominik Schneider - Quelle: Gazzetta dello Sport
Andrea Pirlo als Trainer von Sampdoria Genua @Maxppp

Nach den medienwirksamen Absagen von Pep Guardiola und Carlo Ancelotti orientiert sich der italienische Fußballverband um. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ stellen sich die Verantwortlichen beim FIGC auf ein arbeitsintensives Wochenende ein, um die Verhandlungen mit Andrea Pirlo abzuschließen und den ehemaligen Mittelfeldregisseur als neuen Nationaltrainer zu gewinnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pirlo soll mit einem Vertrag ausgestattet werden, der ihn bis 2030 bindet. Als Salär stehen 1,5 Millionen Euro pro Jahr im Raum. Der Kontrakt soll es Pirlo jedoch ermöglichen, sein Gehalt mit Siegen und Turniererfolgen automatisch zu erhöhen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Italien
Andrea Pirlo

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Italien Flag Italien
Andrea Pirlo Andrea Pirlo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert