Zum halben Preis: Éderson auf dem Markt

Éderson (26) könnte für potenzielle Interessenten deutlich günstiger werden als gedacht. Sein Berater André Cury bestätigt gegenüber ‚Cadena SER‘, dass Atalanta Bergamo für den Brasilianer nur noch 30 bis 40 Millionen Euro verlange. Ursprünglich stand eine Ablösesumme zwischen 60 und 75 Millionen im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Éderson besitzt beim Europa League-Sieger von 2024 noch einen Vertrag bis 2027. Berater Cury hält einen baldigen Transfer seines Schützlings für wahrscheinlich: „Der Transfer wird im Winter- oder Sommer-Transferfenster über die Bühne gehen“, prognostiziert er. Zusätzlich bringt der Spielerberater den Mittelfeldspieler beim FC Barcelona ins Gespräch, da er ein Spieler sei, der sich seiner Meinung nach „sehr gut in Barças System einfügen und viel Physis und Ausdauer mitbringen könnte“.