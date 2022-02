Guimarães will die Welt erobern | Mbappés strategische Worte

Große Pläne in Newcastle

Am gestrigen Montag präsentierte Newcastle United seinen Winter-Topneuzugang Bruno Guimarães der Öffentlichkeit. Einen Tag später prangt der brasilianische Mittelfeldspieler mit einem Newcastle-Trikot in den Händen auf den Titelseiten der englischen Sportzeitungen. „Ich bin in der Stadt, um Europa zu regieren“, zitiert der ‚Daily Express‘ Guimarães in seiner Schlagzeile. „Neue Weltenordnung – Bruno plant die Weltherrschaft mit dem Tabellen-19.“, formuliert es der ‚Daily Star‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mbappé hält sich bedeckt

„Nein, meine Entscheidung über die Zukunft ist noch nicht gefallen“, erklärte Kylian Mbappé jüngst. Ein ablösefreier Transfer von PSG zu Real Madrid sei nicht sicher. Die ‚as‘ greift die Worte des französischen Stürmerstars in ihrer aktuellen Ausgabe auf. Mbappé will laut der Schlagzeile der spanischen Sportzeitung „das Fest in Ruhe feiern.“ Welches Fest? Das anstehende Champions League-Achtelfinale, das ausgerechnet zwischen PSG und Real steigt. Die ‚as‘ weiter: „Mbappé vermeidet im Vorfeld des CL-Spiels jeden Flirt mit Madrid, um keine negativen Reaktionen der PSG-Fans zu provozieren.“

Lob für Mourinho

Auf José Mourinho wartet derweil die Rückkehr zu einer alten Liebe: Mit der AS Rom gastiert der Portugiese heute Abend in der Coppa Italia bei Inter Mailand. Die Nerazzurri hatte er in der Saison 2009/10 zum Triple-Gewinn geführt. Massimo Moratti, damals Klubpräsident bei Inter, hat vor der Partie lobende Worte für Mourinho übrig. „Mou wird auch in Rom gewinnen“, steht ein Zitat des 76-Jährigen prominent auf dem ‚Corriere dello Sport‘.