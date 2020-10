Sörloths schwieriger Wechsel nach Leipzig

Markus Krösche hat auf die September-Verpflichtung von Mittelstürmer Alexander Sörloth (24) zurückgeblickt. Auf der vereinseigenen Website sagt der Sportdirektor von RB Leipzig: „Da wurden schon viele emotionale Gespräche geführt. Ich glaube nicht, dass ich noch oft Transfers erleben werde, die in einer solchen Konstellation mit drei Vereinen stattfinden werden.“

Hintergrund: Sörloth war eigentlich noch für ein Jahr von Crystal Palace an Trabzonspor verliehen. Letztlich einigte man sich darauf, dass beide Klubs jeweils 50 Prozent der 20-Millionen-Ablöse kassieren. Der Norweger hatte in der vergangenen Saison mit 33 Toren und elf Vorlagen in der Türkei auf sich aufmerksam gemacht.