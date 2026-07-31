Chelsea-Beben: 70-Millionen-Mann Mudryk zurück

Mykhaylo Mudryk ist zurück im Profifußball. Der Außenstürmer des FC Chelsea ist ab sofort wieder spielberechtigt, nachdem der Internationale Sportgerichtshof (CAS) seiner Berufung gegen eine vierjährige Dopingsperre teilweise stattgegeben hat. Der englische Fußballverband FA bestätigt, dass das Anti-Doping-Disziplinarverfahren gegen den 25-Jährigen am 30. Juli im Einvernehmen mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) abgeschlossen wurde.

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Seit November 2024 hat Mudryk kein Pflichtspiel mehr bestritten. Der Ukrainer hatte seinerzeit eine positive A-Probe abgegeben, bei der ihm die verbotene leistungssteigernde Substanz Meldonium nachgewiesen wurde. Nach dem Vorfall wurde er mit einer Sperre über vier Jahre belegt.

Anschließend legte der Flügelflitzer beim CAS Berufung gegen diese Entscheidung ein. Nun wurde das Urteil gefällt, dass Mudryk mit sofortiger Wirkung wieder spielen darf, nachdem er den Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln eingeräumt und einer Sperre in Höhe der bereits verbüßten Zeit zugestimmt hatte.

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Einst 70 Millionen wert

Chelsea betont in einer offiziellen Mitteilung: „Von Anfang an war dies für Misha sowohl beruflich als auch privat eine äußerst schwierige Zeit, und wir freuen uns, dass die Angelegenheit nun zu einem Abschluss gekommen ist, der es ihm ermöglicht, mit sofortiger Wirkung zum Fußball zurückzukehren.“

Weiter erklären die Blues: „Wir wissen, wie viel ihm diese Chance auf ein Comeback bedeutet. Unser Fokus liegt nun darauf, Mishas Wiedereingliederung in den Kader zu unterstützen und ihm dabei zu helfen, seine Karriere fortzusetzen. Alle im Verein freuen sich darauf, Misha dabei zu helfen, wieder voll fit zu werden und auf den Platz zurückzukehren.“

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Mudryk soll am Sonntag nach Hongkong zu Chelseas Vorbereitungstour reisen. Zur Erinnerung: Im Januar 2023 hatten die Nordlondoner für den Tempodribbler satte 70 Millionen Euro an Shakhtar Donetsk überwiesen. Seitdem kommt er für den Premier League-Klub auf 73 Einsätze (zehn Tore, elf Vorlagen). Weitere Partien könnten nach einer langen Leidenszeit nun hinzukommen.