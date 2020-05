Offiziell: Fürth verpflichtet Wolfsburgs Stach

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt Mittelfeldmann Anton Stach (21) aus der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg nach Franken. Dort war der 21-Jährige in dieser Saison meist gesetzt (20 Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen).

„Natürlich ist es aktuell nicht einfach zu planen und unser Verein steht vor großen Herausforderungen. Deswegen wollen und werden wir in Zukunft noch verstärkter unseren ureigenen Weg mit jungen entwicklungsfähigen Talenten weitergehen. Mit Anton haben wir einen Spielertyp dazugewonnen, den wir so in unserem Kader noch nicht hatten“, freut sich Manager Rachid Azzouzi.