Der FC Santos probiert sein Glück bei Rodrygo (25). ‚ESPN‘ bestätigt Gerüchte, dass die Brasilianer sich nach einer Leihe ab Januar erkundigt haben. Für Santos hatte Rodrygo bis 2019 gespielt, ehe es für 45 Millionen Euro zu Real Madrid ging.

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Bei den Königlichen ist er in dieser Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses noch ohne Einsatz, wird aber im neuen Jahr zurückerwartet. Real soll mit Rodrygo planen, die Chancen für Santos entsprechend eher schlecht stehen. Vertraglich gebunden ist der Stürmer bis 2028.