Interessantes Voting für Trainerwechsel in Köln

Über die anhaltende Trainerdiskussion beim 1. FC Köln sind die FT-User geteilter Meinung. In einer Umfrage, ob die Rheinländer René Wagner entlassen und Horst Steffen engagieren sollten, zeigt sich der Zwiespalt. Mit 58 Prozent gibt es nur eine kleine Mehrheit, die sich für einen Wechsel auf dem Trainerstuhl ausspricht.

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Braucht es beim 1. FC Köln einen Trainerwechsel? Ja, und Steffen wäre der perfekte Mann Nein, man sollte Wagner noch ein wenig Zeit geben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

42 Prozent der Umfrageteilnehmer haben sich für einen Verbleib von Wagner ausgesprochen. Der 38-Jährige sollte mehr Zeit erhalten, um den FC in die Erfolgsspur zu führen. Aktuell rangieren die Geißböcke mit mageren vier Punkten nach vier Saisonspielen auf Platz 13 der Bundesliga-Tabelle.