Hoffenheim jagt dänisches Mittelfeld-Talent

Die TSG Hoffenheim beschäftigt sich mit Thomas Jörgensen vom dänischen Erstligisten Viborg FF. Wie das dänische Portal ‚Tipsbladet‘ berichtet, haben Scouts der TSG den 20-jährigen Mittelfeldspieler bereits vor Ort beobachtet. Dem Bericht zufolge ist der Bundesligist aber nicht der einzige Klub, der den dänischen U21-Nationalspieler auf der Liste hat.

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Verschiedene Klubs aus ganz Europa haben den vielversprechenden Youngster auf dem Zettel. Darunter Sporting Braga, der FC Toulouse, der KRC Genk, der SC Heerenveen, Sparta Prag, Standard Lüttich und der OSC Lille. Jörgensen war 2024 vom FC Kopenhagen nach Viborg gewechselt, wo er sich seither einen Namen machte. In 62 Pflichtspielen für die Dänen bringt es der zentrale Mittelfeldakteur auf 20 Torbeteiligungen. Das Arbeitspapier des Linksfußes ist noch bis 2028 gültig.