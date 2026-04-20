„Habe es gespürt“: Hoeneß packt über Kompany aus

Patriarch Uli Hoeneß zeigt sich begeistert von FC Bayern-Coach Vincent Kompany. Im Anschluss an die Partie gegen den VfB Stuttgart (4:2) am gestrigen Sonntagabend, die zugleich den Gewinn der deutschen Meisterschaft bedeutete, betonte der Ex-Präsident gegenüber ‚Bild‘, dass er selbst bereits nach dem ersten Treffen voll von Kompany überzeugt war: „Wir haben uns im Käfer mit Vincent, seinem Vater, Herbert Hainer, Max Eberl und Christoph Freund zum Essen getroffen. Nach einer halben Stunde habe ich Max unter dem Tisch am Knie gepackt und den Daumen hochgemacht. Da wusste ich und habe gespürt, dass es gut wird und Vincent der richtige Mann für uns ist.“

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Neben dem sportlichen Erfolg sei der Belgier auch einen sehr großen positiven Einfluss auf den Verein an sich. Er habe alle Spieler und das Betreuerteam zu einer echten Einheit geformt. Zudem lege der 40-Jährige einen beispielhaften Arbeitsethos an den Tag: „Der Vincent ist jeden Morgen um 7.30 Uhr hier und abends einer der Letzten. Man sieht, dass er einfach Spaß hat, und er hat auch nie angefangen zu jammern, wenn ein Spieler mal verletzt war. Er hat hier jeden einzelnen Spieler besser gemacht. Auch Harry Kane, und das ist die eigentliche Kunst.“