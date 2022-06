Mourinho holt Matic nach Rom

Nemanja Matic wird künftig für die AS Rom auflaufen. Wie die Giallorossi verkünden, hat der 33-jährige Mittelfeld-Routinier einen Einjahresvertrag unterschrieben. Eine Ablöse wird nicht fällig, da das Arbeitspapier des Serben bei Manchester United Ende des Monats ausläuft.

In Rom trifft Matic auf seinen alten Trainer José Mourinho, mit dem er zwischen 2014 und 2015 beim FC Chelsea und zwischen 2016 und 2018 bei ManUnited bereits zusammenarbeitete. Insgesamt kommt Matic seit seinem Transfer zu den Red Devils im Jahr 2017 auf 189 Pflichtspieleinsätze.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Nemanja Matic 🐺🇷🇸



The club is delighted to confirm the Serbian midfielder as our first signing of the summer - and proud to continue to raise awareness in the search for missing children all around the world. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/pwOtr8id5M