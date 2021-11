Wolfsburg: Zweite Chance für Mehmedi?

Admir Mehmedi könnte unter Florian Kohfeldt einen neuen Anlauf beim VfL Wolfsburg nehmen. „Er kriegt, wie alle Spieler, von mir die Aufmerksamkeit und kann sich mir im Training zeigen. Das erste Zeichen war schon da“, wird der Übungsleiter der Wölfe vom ‚Sportbuzzer‘ zitiert. Seit dem ersten Spieltag wartet der 30-jährige Offensivspieler auf seinen nächsten Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe seine Art und Weise, Fußball zu spielen, immer sehr gemocht. Wir schauen es uns die nächsten Wochen bis Weihnachten an“, sagt Kohfeldt weiter. Ob für Mehmedi in Zukunft nun mehr Spielzeit abfällt, will der VfL-Coach „noch nicht abschließend bewerten. Ansonsten müssen wir da Lösungen finden. Der Austausch mit Admir ist sehr gut“. Am Saisonende läuft der Vertrag des Schweizers aus.