Der FC Bayern will den bis 2029 datierten Vertrag mit Michael Olise (24) unbedingt vorzeitig verlängern. Von Vereinsseite würde man eine immense Gehaltserhöhung zugestehen, die Spielerseite soll eine Ausstiegsklausel fordern.

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Die ‚Bild‘ nannte in diesem Zusammenhang kürzlich mindestens 200 Millionen Euro. Bei der spanischen Zeitung ‚as‘ heißt es nun sogar, dass die Bayern das Preisschild für einen Verkauf nach aktuellem Stand auf 300 Millionen Euro taxieren.

Ein neuer Deal – womöglich mit Klausel – könnte die Karten dann natürlich noch einmal neu mischen. Die heißesten Gerüchte im Olise-Poker kursieren weiter um Real Madrid.

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Ob die Königlichen bereit wären, eine der gehandelten Summen auf den Tisch zu legen, ist offen. Erst im vergangenen Sommer zahlte Real 125 Millionen Euro für Yan Diomande (20).