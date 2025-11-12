WM im Blick: Frankfurts Plan mit Zetterer

Michael Zetterer hofft, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Laut der ‚Sport Bild‘ schielt der Torhüter von Eintracht Frankfurt auf einen Platz im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Auch SGE-Sportvorstand Markus Krösche ist überzeugt: „Er spielt jetzt auf allerhöchstem Niveau. Ist einer von ganz wenigen deutschen Torhütern, die sich in der Champions League beweisen können. Für mich zählt Zetti zu den besten deutschen Torhütern. Und er kommt, wenn er sein Niveau hält, aus meiner Sicht auch für die Nationalmannschaft infrage.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer war Zetterer von Werder Bremen eigentlich als geplante Nummer zwei nach Frankfurt gewechselt. Aufgrund den wackeligen Leistungen von Kauã Santos (22) ist der fünf Millionen Euro teure Neuzugang inzwischen aber Stammtorwart – und wird das der ‚Sport Bild‘ zufolge auch mindestens bis zum Winter bleiben. Dass Zetterer die komplette Saison im Kasten stehen wird, werde zudem immer wahrscheinlicher. Einen baldigen Abgang von Santos befürchte die SGE trotzdem nicht, da der Brasilianer mit seiner schwierigen Situation vorbildlich umgehen soll.