Top-Talent verlängert auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag von Luca Vozar verlängert. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 19-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2029. Der Mittelfeldspieler gab zuletzt bei der Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern (0:0) sein Profidebüt, als er in der 74. Minute für Dejan Ljubicic (28) eingewechselt wurde.

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Seit elf Jahren auf Schalke - jetzt der nächste Schritt 📈#S04-Top-Talent Luca Vozar hat heute einen Lizenzspieler-Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben 📝



Glückwunsch, Luca! 🍀



Mehr dazu hier: https://t.co/w7pM8okMH7 pic.twitter.com/NSeyvdgpsK — FC Schalke 04 (@s04) September 17, 2026

Seit mittlerweile elf Jahren durchläuft Vozar die Nachwuchsabteilung der Knappen. In der vergangenen Spielzeit war der Linksfuß zudem Kapitän der U19 des Vereins. Direktor Profifußball Youri Mulder zeigt sich hochzufrieden mit der Vertragsverlängerung: „Luca Vozar ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir Talente aus der Knappenschmiede fördern. Vitalie Becker und Mertcan Ayhan haben den Sprung in der vergangenen Saison geschafft, jetzt ist Luca seit diesem Sommer dabei. Er überzeugt technisch und mit hohem Spielverständnis. Er schlägt zudem präzise Standards und ist mit seinem linken Fuß abschlussstark. Wir werden gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten und ihn gezielt fördern. Jeder im Team mag Luca und schätzt seinen unbedingten Willen, sich täglich zu verbessern.“