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Top-Talent verlängert auf Schalke

von Daniel del Federico - Quelle: s04.de
1 min.
Luca Vozar zeigt ein Herz @Maxppp

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag von Luca Vozar verlängert. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 19-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2029. Der Mittelfeldspieler gab zuletzt bei der Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern (0:0) sein Profidebüt, als er in der 74. Minute für Dejan Ljubicic (28) eingewechselt wurde.

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Seit mittlerweile elf Jahren durchläuft Vozar die Nachwuchsabteilung der Knappen. In der vergangenen Spielzeit war der Linksfuß zudem Kapitän der U19 des Vereins. Direktor Profifußball Youri Mulder zeigt sich hochzufrieden mit der Vertragsverlängerung: „Luca Vozar ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir Talente aus der Knappenschmiede fördern. Vitalie Becker und Mertcan Ayhan haben den Sprung in der vergangenen Saison geschafft, jetzt ist Luca seit diesem Sommer dabei. Er überzeugt technisch und mit hohem Spielverständnis. Er schlägt zudem präzise Standards und ist mit seinem linken Fuß abschlussstark. Wir werden gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten und ihn gezielt fördern. Jeder im Team mag Luca und schätzt seinen unbedingten Willen, sich täglich zu verbessern.“

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