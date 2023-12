Chelsea-Trickserei: FA ändert Regeln bei Spielerverträgen

Je höher die Liga, desto länger die Spielerverträge. Diese Faustregel, die in den größeren finanziellen Möglichkeiten und Planungssicherheiten begründet ist, ist hinlänglich bekannt. Als Maximallaufzeit galt jahrelang der Fünfjahresvertrag. Todd Boehly, der vor rund eineinhalb Jahren den FC Chelsea übernommen hatte, läutete eine neue Ära ein.

Unter der Ägide des US-amerikanischen Unternehmers wurden fortan Verträge bis in das Jahr 2031 abgeschlossen. Ein durchaus genialer Schachzug des Milliardärs, da die gezahlten Ablösesummen auf die gesamte Laufzeit des Vertrags aufgeteilt und in die Berechnungen zum Financial Fairplay aufgenommen wurden. Die Fairness-Regel wurde somit ausgehöhlt.

Neue Regeln: Doch Chelsea macht einfach weiter

Diese Trickserei hat nun ein Ende. Was die UEFA bereits seit Sommer in ihrem Financial Fairplay-Statut stehen hat, ratifiziert nun auch die englische Eliteliga. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Klubbesitzer der englischen FA am heutigen Dienstag für eine Regeländerung gestimmt. Fortan dürfen die Ablösesummen nur noch maximal über fünf Jahre abgeschrieben werden.

Auch Chelsea stimmt dafür

Die Abstimmung fiel dabei überaus einhellig aus. 15 Klubs, überraschenderweise auch Chelsea selbst, stimmten dafür. Demgegenüber stehen lediglich zwei Nein-Stimmen sowie drei Enthaltungen. Wie bei der UEFA gilt die Regeländerung nicht rückwirkend und betrifft somit keine laufenden oder bereits geschlossenen Verträge.