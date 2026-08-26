Bundesliga-Rückkehr: Hat sich Woltemade schon entschieden?

Nick Woltemade scheint sich bei Newcastle United durchsetzen zu wollen. Der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ ist zu entnehmen, dass ein Sommerwechsel für den DFB-Stürmer bislang kein Thema war – und wohl auch keins mehr wird.

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Das Fachmagazin führt aus, dass an den Gerüchten um potenzielle Transfers zu RB Leipzig, Borussia Dortmund oder Aston Villa „nichts dran ist“. Stattdessen habe sich Nottingham Forest vor kurzem nach dem 24-Jährigen erkundigt, die Anfrage sei von den Magpies aber prompt abgeblockt worden.

Dass Woltemade und Newcastle nach einer durchwachsenen ersten Saison jetzt an den gemeinsamen Durchbruch glauben, hängt maßgeblich mit dem Trainerwechsel zusammen. Der ‚Sport Bild‘ zufolge nahm der gebürtige Bremer die Anstellung von Matthias Jaissle „positiv“ zur Kenntnis.

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Kontakt zu Hoeneß

Mehr noch: Der deutsche Chefcoach, Anfang August von Al Ahli gekommen, soll regelmäßig das Gespräch mit Woltemade suchen. Zudem habe sich Jaissle bei Sebastian Hoeneß gemeldet, um sich über den 1,98 Meter großen Rechtsfuß auszutauschen, der im vergangenen Jahr für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel gekommen war.

Musste Woltemade in seiner Debütsaison unter Eddie Howe zeitweise im Mittelfeld ran, plant Jaissle ihn nun wieder deutlich offensiver ein. Ob die Zusammenarbeit letztlich von Erfolg gekrönt sein wird, muss sich noch herausstellen. Die nötige Zeit wird Woltemade aber offenbar gegeben.