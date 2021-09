FCN: Sörensen erwägt Verlängerung

Für Innenverteidiger Asger Sörensen ist ein Verbleib beim 1. FC Nürnberg über das Vertragsende 2022 hinaus denkbar. „Ich fühle mich in Nürnberg wohl und könnte mir auch vorstellen, hier zu bleiben“, sagt der 25-jährige Däne im Gespräch mit der ‚Bild‘. Zeitdruck bei den Gesprächen habe man keinen.

So oder so würde Sörensen gerne eines Tages eine Etage höher auflaufen: „Natürlich ist es mein Traum, irgendwann in meiner Karriere in der Bundesliga zu spielen. Ob und wann ich das schaffe, wird man sehen.“ Sollte es so kommen, wird sich zeigen, ob dies im Nürnberg-Trikot oder in anderer Spielkleidung der Fall sein wird.