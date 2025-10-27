Fehlstart: Rückendeckung für LFC-Leihgabe Elliott

Harvey Elliott kommt bei Aston Villa bislang nicht in Fahrt. Gegenüber ‚Sky Sports‘ erklärt Trainer Unai Emery: „Bis jetzt war die Leistung nicht ausreichend. Er muss sich anpassen. Die anderen zeigen gute Leistungen.“ Dennoch sei er „zufrieden, weil er ein guter Kerl ist und sehr gut trainiert. Weiter so.“

Elliott kam bei den vergangenen drei Partien nicht zum Einsatz, gegen Manchester City (1:0) stand er am gestrigen Sonntag nicht im Kader. Bis zum Saisonende ist der 22-jährige Offensivspieler vom FC Liverpool ausgeliehen, bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen greift eine Kaufpflicht über 40 Millionen Euro.