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Neuer Favorit im Kaminski-Poker

von Simon Martis - Quelle: meczyki.pl | Bild
1 min.
Jakub Kaminski im Köln-Trikot @Maxppp

Die Wende im Transferpoker um Jakub Kaminski rückt offenbar immer näher. Wie das polnische Sportportal ‚meczyki.pl‘ berichtet, hat Benfica Lissabon derzeit die besten Chancen auf die Verpflichtung des 24-Jährigen. Demnach befinden sich die Portugiesen bereits in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem polnischen Nationalspieler.

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Die ‚Bild‘ geht davon aus, dass der Wechsel zu Benfica „in den nächsten Tagen über die Bühne geht“. Lange Zeit galt Brighton & Hove Albion als klarer Favorit auf den Zuschlag bei Kaminski, auch RB Leipzig ist dem Vernehmen nach interessiert. Intern soll der Außenbahnspieler bei den Planungen des 1. FC Köln für die kommende Saison bereits keine Rolle mehr spielen. Dank einer Ausstiegsklausel, die Mitte Juli ausläuft, kann er die Rheinländer für 20 Millionen Euro verlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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