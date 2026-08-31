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Bundesliga

BVB: Nwaneri-Deal schon in Arbeit?

Viel Zeit bleibt Borussia Dortmund nicht mehr, um auf den Ausfall von Giannis Konstantelias zu reagieren. Eine konkrete Spur führt nach London.

von David Hamza - Quelle: Sky | Sky Sports
Ethan Nwaneri im Arsenal-Trikot @Maxppp

Borussia Dortmund beschäftigt sich nach dem Kreuzbandriss von Neuzugang Giannis Konstantelias (23) jetzt mit einer Verpflichtung von Ethan Nwaneri (19). ‚Sky‘ berichtet, dass der BVB aktuell die Modalitäten für einen Leihdeal prüft.

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Nwaneri, in der Offensive flexibel einsetzbar, steht bis 2030 beim FC Arsenal unter Vertrag. Das britische ‚Sky Sports‘ ergänzt, der Linksfuß bevorzuge einen Verbleib in London, es sei denn, es treffe ein attraktives Angebot aus der Premier League ein.

Ob der BVB Nwaneri umstimmen kann, muss sich also zeigen. In der neuen Saison ist der englische U21-Nationalspieler noch ohne Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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