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Bundesliga

Bundesliga-Topklubs beißen bei Günther an

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Lasse Günther gegen den FC Schalke @Maxppp

Im zweiten Anlauf könnte es Lasse Günther doch zu einem anderen Bundesligisten ziehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird ein Wechsel zu einem Topklub innerhalb der Bundesliga im Sommer definitiv ein „heißes Thema“. Welche Klubs Interesse zeigen, geht aus dem Bericht des Bezahlsenders nicht hervor.

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Im vergangenen Sommer war sich der 23-jährige Linksverteidiger von der SV Elversberg bereits mit dem SV Werder Bremen mündlich einig. Ein Wechsel kam aber nicht zustande. Stattdessen verlängerte Günther bei der SVE bis 2030. Im kommenden Sommer soll der nächste Schritt folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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