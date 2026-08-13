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Bundesliga

BVB beschließt neue Transfer-Regel

Borussia Dortmund arbeitet weiter hartnäckig am Transfer von Said El Mala. Hintergrund ist auch eine neue interne Regel.

von David Hamza - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Said El Mala vor dem BVB-Logo @Maxppp

In puncto Kaderplanung will man bei Borussia Dortmund fortan geschlossener agieren als noch in der Vergangenheit. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ wurde intern vor einiger Zeit eine neue Regel beschlossen.

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Grundvoraussetzung für teure Neuverpflichtungen sei mittlerweile, dass aus dem Führungstrio um Trainer Niko Kovac, Sportdirektor Ole Book und Geschäftsführer Sport Lars Ricken alle drei den Daumen heben. Hat einer der Beteiligten grundlegende Bedenken, werde der Transfer nicht forciert.

Bislang galt das Mehrheitsprinzip. Als warnendes Beispiel, das zum Umdenken geführt haben könnte, nennen die ‚Ruhr Nachrichten‘ Yan Couto (24). Für den brasilianischen Rechtsverteidiger habe sich vor allem der damalige Trainer Nuri Sahin starkgemacht, Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl habe seine Zustimmung gegeben. Ricken war dagegen skeptisch, dennoch wurde der Deal umgesetzt.

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Nach zwei durchwachsenen Jahren wurde Couto jetzt an Como 1907 verliehen. Von den bisherigen Sommer-Neuzugängen und auch Wunschspieler Said El Mala (19/1. FC Köln) sind dagegen alle BVB-Bosse restlos überzeugt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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