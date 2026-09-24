UEFA Nations League
DFB: Musiala fällt kurzfristig aus
@Maxppp
Jürgen Klopp muss beim Nations League-Auftakt gegen die Niederlande eine Veränderung in seiner Aufstellung vornehmen. Offensivspieler Jamal Musiala (23) fällt mit Oberschenkelproblemen kurzfristig aus.
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Für den Bayern-Star rückt Nadiem Amiri (29) in die Anfangsformation. Der Mainzer Spielmacher bestreitet gegen Oranje sein 14. Länderspiel.
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