DFB: Musiala fällt kurzfristig aus

Jürgen Klopp muss beim Nations League-Auftakt gegen die Niederlande eine Veränderung in seiner Aufstellung vornehmen. Offensivspieler Jamal Musiala (23) fällt mit Oberschenkelproblemen kurzfristig aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Bayern-Star rückt Nadiem Amiri (29) in die Anfangsformation. Der Mainzer Spielmacher bestreitet gegen Oranje sein 14. Länderspiel.