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UEFA Nations League

DFB: Musiala fällt kurzfristig aus

von Fabian Ley
Jamal Musiala hört vor dem Spiel Musik @Maxppp
Niederlande 1-1 Deutschland

Jürgen Klopp muss beim Nations League-Auftakt gegen die Niederlande eine Veränderung in seiner Aufstellung vornehmen. Offensivspieler Jamal Musiala (23) fällt mit Oberschenkelproblemen kurzfristig aus.

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Für den Bayern-Star rückt Nadiem Amiri (29) in die Anfangsformation. Der Mainzer Spielmacher bestreitet gegen Oranje sein 14. Länderspiel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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