Winterwechsel: Reese erreicht Traumangebot

Besiktas will Fabian Reese an den Bosporus locken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Istanbuler Klub dem Flügelspieler für den Winter ein Angebot mit einem Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro netto unterbreitet. Allerdings habe Reese Besiktas bereits eine Absage erteilt, der 28-Jährige möchte unbedingt mit Hertha BSC aufsteigen.

Erst im vergangenen Sommer hatte der Ex-Kieler seinen Vertrag beim Hauptstadtklub bis 2030 verlängert. Die Berliner zahlen Reese ein Bruttojahresgehalt von zwei Millionen Euro, zudem wurde er zum Kapitän ernannt. Für Hertha kommt er in der laufenden Spielzeit auf drei Tore und sieben Vorlagen in 17 Zweitligaspielen.